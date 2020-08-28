В Украине установлен рекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 28 августа

Карина Бондаренко Общество 08:54, 28.08.2020 Обновлено: 09:30, 28.08.2020

По состоянию на утро пятницы, 28 августа, в Украине официально подтверждены 114 497 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 438 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умер уже 2 451 человек (+48 за сутки), а 55 083 пациента (+866) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 41 747 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в городе Киев – 251, Харьковской области – 242, Тернопольской – 243, Львовской – 215, Одесской – 214, Ивано-Франковской – 176 и Черновицкой области – 155.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав обновил перечень противоэпидемических мер во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса. В учебных заведениях ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питания по типу шведского стола. Нововведения также коснутся расписания и школьного транспорта

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