Коронавирусом в Украине заразились более 16 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 27 ноября

По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 11 909 человек (+192 за сутки), а 326 238 пациентов (+8 843 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 72789 (в частности методом ПЦР – 46 005, методом ИФА – 26 784).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 65539 случаев;

Винницкая область – 16710 случаев;

Волынская область – 23273 случая;

Днепропетровская область – 34888 случаев;

Донецкая область – 21786 случаев;

Житомирская область – 28481 случай;

Закарпатская область – 22748 случаев;

Запорожская область – 28229 случаев;

Ивано-Франковская область – 34696 случаев;

Киевская область – 35235 случаев;

Кировоградская область – 4824 случая;

Луганская область – 6061 случай;

Львовская область – 44509 случаев;

Николаевская область – 17167 случаев;

Одесская область – 41501 случай;

Полтавская область – 20701 случай;

Ривненская область – 29875 случаев;

Сумская область – 26590 случаев;

Тернопольская область – 27050 случаев;

Харьковская область – 54028 случаев;

Херсонская область – 9633 случая;

Хмельницкая область – 28350 случаев;

Черкасская область – 21402 случая;

Черновицкая область – 33018 случаев;

Черниговская область – 17113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине установлен рекорд. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине. По ее словам, полумеры в виде карантина выходного дня ни к чему не приведут.