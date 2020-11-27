Коронавирусом в Украине заразились более 16 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 27 ноября
По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
От COVID-19 в стране умерли уже 11 909 человек (+192 за сутки), а 326 238 пациентов (+8 843 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Проведено тестирований за сутки – 72789 (в частности методом ПЦР – 46 005, методом ИФА – 26 784).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 65539 случаев;
Винницкая область – 16710 случаев;
Волынская область – 23273 случая;
Днепропетровская область – 34888 случаев;
Донецкая область – 21786 случаев;
Житомирская область – 28481 случай;
Закарпатская область – 22748 случаев;
Запорожская область – 28229 случаев;
Ивано-Франковская область – 34696 случаев;
Киевская область – 35235 случаев;
Кировоградская область – 4824 случая;
Луганская область – 6061 случай;
Львовская область – 44509 случаев;
Николаевская область – 17167 случаев;
Одесская область – 41501 случай;
Полтавская область – 20701 случай;
Ривненская область – 29875 случаев;
Сумская область – 26590 случаев;
Тернопольская область – 27050 случаев;
Харьковская область – 54028 случаев;
Херсонская область – 9633 случая;
Хмельницкая область – 28350 случаев;
Черкасская область – 21402 случая;
Черновицкая область – 33018 случаев;
Черниговская область – 17113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине. По ее словам, полумеры в виде карантина выходного дня ни к чему не приведут.