Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 65 тысяч: статистика Минздрава на 27 июля

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в Украине официально подтверждены 65 656 случаев коронавирусной инфекции. Из них 807 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 616 человек (+11 за сутки), а 36 122 пациентов (+315) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 10 779 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в следующих областях: Львовской – 120, Ивано-Франковской – 96, Ривненской – 78 и городе Киев – 70.

Как писал OBOZREVATEL ранее,министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на COVID-19 могут дать ошибочный результат.