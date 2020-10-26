Коронавирусом в Украине заразилось еще более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 26 октября
По состоянию на утро понедельника, 26 октября, в Украине официально подтверждены 348 924 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 426 – обнаружены за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Их также подтвердил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по противодействию распространению коронавируса. От COVID-19 в стране умерли уже 6 464 человека (+73 за сутки), а 142 537 пациентов (+1029) полностью побороли болезнь.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 9401 случай;
Волынская область – 12403 случаи;
Днепропетровская область – 13144 случаи;
Донецкая область – 8701 случай;
Житомирская область – 12533 случаи;
Закарпатская область – 13144 случаи;
Запорожская область – 8132 случая;
Ивано-Франковская область – 18590 случаев;
Кировоградская область – 2114 случаев;
м. Киев – 34362 случаи;
Киевская область – 14845 случаев;
Львовская область – 27608 случаев;
Луганская область – 3233 случая;
Николаевская область – 7069 случаев;
Одесская область – 22179 случаев;
Полтавская область – 8056 случаев;
Ривненская область – 17730 случаев;
Сумская область – 10605 случаев;
Тернопольская область – 19261 случай;
Харьковская область – 33250 случаев;
Херсонская область – 3236 случаев;
Хмельницкая область – 13482 случаи;
Черновицкая область – 19728 случаев;
Черкасская область – 8147 случаев;
Черниговская область – 7971 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна. Наихудшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 тысяч в сутки.