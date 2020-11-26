Коронавирусом в Украине впервые заразились более 15 тыс. за сутки: статистика Минздрава на 26 ноября

Карина Бондаренко Общество 08:20, 26.11.2020 Обновлено: 08:34, 26.11.2020

По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в Украине официально подтверждены 677 189 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 331 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 11 717 человек (+225 за сутки), а 317 395 пациентов (+9 617 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 76911 (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 64019 случаев;

  • Винницкая область – 16370 случаев;

  • Волынская область – 22906 случаев;

  • Днепропетровская область – 33115 случаев;

  • Донецкая область – 21344 случая;

  • Житомирская область – 27926 случаев;

  • Закарпатская область – 22425 случаев;

  • Запорожская область – 27226 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 34045 случаев;

  • Киевская область – 34241 случай;

  • Кировоградская область – 4706 случаев;

  • Луганская область – 5925 случаев;

  • Львовская область – 43611 случаев;

  • Николаевская область – 16731 случай;

  • Одесская область – 40535 случаев;

  • Полтавская область – 20204 случая;

  • Ривненская область – 29320 случаев;

  • Сумская область – 25662 случая;

  • Тернопольская область – 26752 случая;

  • Харьковская область – 53433 случая;

  • Херсонская область – 9345 случаев;

  • Хмельницкая область – 27703 случая;

  • Черкасская область – 20668 случаев;

  • Черновицкая область – 32492 случая;

  • Черниговская область – 16485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что локдаун в стране возможен при 15 тысячах случаев новых больных COVID-19 в сутки.

В Украине установлен рекорд.
Максим Степанов в Facebook

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов сказал, что вводить полный локдаун на новогодние праздники в Украине нужно, учитывая эпидемиологическую ситуацию и состояние экономики в стране.

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