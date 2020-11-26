Коронавирусом в Украине впервые заразились более 15 тыс. за сутки: статистика Минздрава на 26 ноября
Коронавирусом в Украине за сутки заразился 15 331 человек
Скончались от болезни еще 225 пациентов, выздоровели – 9 617
Больше всего больных обнаружили в Киеве – 1399
По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в Украине официально подтверждены 677 189 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 331 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
От COVID-19 в стране умерли уже 11 717 человек (+225 за сутки), а 317 395 пациентов (+9 617 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Проведено тестирований за сутки – 76911 (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 64019 случаев;
Винницкая область – 16370 случаев;
Волынская область – 22906 случаев;
Днепропетровская область – 33115 случаев;
Донецкая область – 21344 случая;
Житомирская область – 27926 случаев;
Закарпатская область – 22425 случаев;
Запорожская область – 27226 случаев;
Ивано-Франковская область – 34045 случаев;
Киевская область – 34241 случай;
Кировоградская область – 4706 случаев;
Луганская область – 5925 случаев;
Львовская область – 43611 случаев;
Николаевская область – 16731 случай;
Одесская область – 40535 случаев;
Полтавская область – 20204 случая;
Ривненская область – 29320 случаев;
Сумская область – 25662 случая;
Тернопольская область – 26752 случая;
Харьковская область – 53433 случая;
Херсонская область – 9345 случаев;
Хмельницкая область – 27703 случая;
Черкасская область – 20668 случаев;
Черновицкая область – 32492 случая;
Черниговская область – 16485 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что локдаун в стране возможен при 15 тысячах случаев новых больных COVID-19 в сутки.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов сказал, что вводить полный локдаун на новогодние праздники в Украине нужно, учитывая эпидемиологическую ситуацию и состояние экономики в стране.
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