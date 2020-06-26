COVID-19 в Украине заразились рекордное количество человек: статистика Минздрава на 26 июня
По состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Украине официально подтверждены 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 109 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.
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От COVID-19 в стране умерли уже 1 086 человек (+19 за сутки), а 18 299 пациентов (+541) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Больше всего новых зараженных COVID-19 зарегистрировали в областях: Львовской – 209, Ривненской – 116 и городе Киев – 113.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1788 случаев;
Волынская область - 2096 случаев;
Днепропетровская область - 1081 случай;
Донецкая область - 412 случаев;
Житомирская область - 1366 случаев;
Закарпатская область - 2547 случаев;
Запорожская область - 561 случай;
Ивано-Франковская область - 2217 случаев;
Кировоградская область - 640 случаев;
г. Киев - 4726 случаев;
Киевская область - 2419 случаев;
Львовская область - 4836 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Николаевская область - 384 случая;
Одесская область - 1529 случаев;
Полтавская область - 304 случая;
Ривненская область - 3364 случая;
Сумская область - 284 случая;
Тернопольская область - 1857 случаев;
Харьковская область - 1993 случая;
Херсонская область - 190 случаев;
Хмельницкая область - 724 случая;
Черновицкая область - 4582 случая;
Черкасская область - 627 случаев;
Черниговская область - 514 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в центр поступило 1 430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения.
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