COVID-19 в Украине заразились рекордное количество человек: статистика Минздрава на 26 июня

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Украине официально подтверждены 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 109 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 086 человек (+19 за сутки), а 18 299 пациентов (+541) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных COVID-19 зарегистрировали в областях: Львовской – 209, Ривненской – 116 и городе Киев – 113.

Статистика по коронавирусу в Украине (Минздрав)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1788 случаев;

Волынская область - 2096 случаев;

Днепропетровская область - 1081 случай;

Донецкая область - 412 случаев;

Житомирская область - 1366 случаев;

Закарпатская область - 2547 случаев;

Запорожская область - 561 случай;

Ивано-Франковская область - 2217 случаев;

Кировоградская область - 640 случаев;

г. Киев - 4726 случаев;

Киевская область - 2419 случаев;

Львовская область - 4836 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Николаевская область - 384 случая;

Одесская область - 1529 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ривненская область - 3364 случая;

Сумская область - 284 случая;

Тернопольская область - 1857 случаев;

Харьковская область - 1993 случая;

Херсонская область - 190 случаев;

Хмельницкая область - 724 случая;

Черновицкая область - 4582 случая;

Черкасская область - 627 случаев;

Черниговская область - 514 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в центр поступило 1 430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения.

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