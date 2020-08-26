Коронавирусом в Украине заразились более 110 тысяч: статистика Минздрава на 26 августа

По состоянию на утро среды, 26 августа, в Украине официально подтверждены 110 085 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 670 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 354 человека (+36 за сутки), а 53 454 пациента (+584) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 33 222 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Одесской области –186, Тернопольской – 181, Харьковской – 177, Черновицкой – 170, Львовской – 171, Ивано-Франковской – 167, Киевской – 96 и городе Киев – 95.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3677 случаев;

Волынская область – 5221 случай;

Днепропетровская область – 2055 случаев;

Донецкая область – 1256 случаев;

Житомирская область – 2959 случаев;

Закарпатская область – 7143 случая;

Запорожская область – 1439 случаев;

Ивано-Франковская область – 8321 случай;

Кировоградская область – 771 случай;

г. Киев – 12248 случаев;

Киевская область – 5211 случаев;

Львовская область – 13 560 случаев;

Луганская область – 247 случаев;

Николаевская область – 1023 случая;

Одесская область – 6352 случая;

Полтавская область – 684 случая;

Ривненская область – 8737 случаев;

Сумская область – 1269 случаев;

Тернопольская область – 5104 случая;

Харьковская область – 7984 случая;

Херсонская область – 346 случаев;

Хмельницкая область – 2062 случая;

Черновицкая область – 9541 случай;

Черкасская область – 1305 случаев;

Черниговская область – 1570 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19.