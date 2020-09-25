Коронавирус в Украине пересек отметку в 190 тысяч больных: статистика Минздрава на 25 сентября
По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, в Украине официально подтвержден 191 671 случай коронавирусной инфекции. Из них 3565 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 3827 человек (+70 за сутки), а 85 133 пациента (+1675) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 47 883 человека.
Больше всего зараженных обнаружили:
Киев – 380
Харьковская область – 297
Тернопольская область – 245
Днепропетровская область – 225
Львовская область – 215
Хмельницкая область – 176
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 5653 случая;
Волынская область – 7362 случая;
Днепропетровская область – 4917 случаев;
Донецкая область – 2851 случай;
Житомирская область – 5403 случая;
Закарпатская область – 9490 случаев;
Запорожская область – 3428 случаев;
Ивано-Франковская область – 13080 случаев;
Кировоградская область – 1052 случая;
г. Киев – 21045 случаев;
Киевская область – 8430 случаев;
Львовская область – 19465 случаев;
Луганская область – 894 случая;
Николаевская область – 2782 случая;
Одесская область – 12470 случаев;
Полтавская область – 1752 случая;
Ривненская область – 11774 случаев;
Сумская область – 3474 случая;
Тернопольская область – 12579 случаев;
Харьковская область – 16490 случаев;
Херсонская область – 954 случая;
Хмельницкая область – 5361 случай;
Черновицкая область – 13736 случаев;
Черкасская область – 3459 случаев;
Черниговская область – 3770 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре сообщили о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Из-за роста количества тяжелых больных в отделении реанимации больницы имени Мечникова уже заняты все койки.