В Украине прибавилось более 1 600 больных COVID-19: статистика Минздрава на 25 августа

По состоянию на утро вторника, 25 августа, в Украине официально подтверждены 108 415 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 658 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 318 человек (+25 за сутки), а 52 870 пациентов (+346) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 13 426 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, Львовской – 136, Одесской –112 и городе Киев – 130.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом.