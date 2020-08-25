В Украине прибавилось более 1 600 больных COVID-19: статистика Минздрава на 25 августа

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро вторника, 25 августа, в Украине официально подтверждены 108 415 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 658 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 318 человек (+25 за сутки), а 52 870 пациентов (+346) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Новость дополняется...

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!