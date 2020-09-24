Коронавирусом в Украине заразились более 188 тысяч человек: статистика Минздрава на 24 сентября

Карина Бондаренко Общество 08:53, 24.09.2020 Обновлено: 09:01, 24.09.2020

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Украине официально подтверждены 188 106 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3372 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3757 человек (+52 за сутки), а 83 458 пациентов (+1 788) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве ряд врачей отказался принимать в больнице и ехать на вызов к 4-летнему ребенку с коронавирусом, состояние которого ухудшилось во время лечения дома. Об этом рассказала его мать.

Комментировать
Общество

Смотрите также

СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде. Документ

Лукашенко назвал "дрянью" белорусов и заявил, что "преклоняется" перед силовиками за их разгон

Над Киевом пролетела авиация НАТО. Яркие фото и видео

ВСУ показали работу ракетных систем залпового огня. Фото

США, Украина и страны ЕС заявили о нелегитимности "инаугурации" Лукашенко