Коронавирусом в Украине заразились более 188 тысяч человек: статистика Минздрава на 24 сентября

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Украине официально подтверждены 188 106 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3372 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3757 человек (+52 за сутки), а 83 458 пациентов (+1 788) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве ряд врачей отказался принимать в больнице и ехать на вызов к 4-летнему ребенку с коронавирусом, состояние которого ухудшилось во время лечения дома. Об этом рассказала его мать.