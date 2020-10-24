COVID-19 в Украине снова заболели более 7 тысяч человек: статистика Минздрава на 24 октября

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7014 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 6289 человек (+125 за сутки), а 139 755 пациентов (+2177) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего больных прибавилось в:

Киеве – 560

Харьковской области – 520

Львовской области – 469

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна. Наихудшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 тысяч в сутки.