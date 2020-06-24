В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19: статистика Минздрава на 24 июня

Карина Бондаренко Общество 08:47, 24.06.2020 Обновлено: 09:12, 24.06.2020

По состоянию на утро среды, 24 июня, в Украине официально подтверждены 39 014 случая коронавирусной инфекции. Из них 940 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.

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От COVID-19 в стране умер уже 1 051 человек (+16 за сутки), а 17 409 пациентов (+453) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных COVID-19 зарегистрировали в областях: Львовской – 203, Ривненской – 126 и городе Киев – 99.

Ранее OBOZREVATEL писал, что количество зараженных COVID-19 в мире резко выросло.

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