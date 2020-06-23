COVID-19 за сутки в Украине заразились более 800 человек: статистика Минздрава на 23 июня

По состоянию на утро вторника, 23 июня, в Украине официально подтверждены 38 074 случая коронавирусной инфекции. Из них 833 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 035 человек (+23 за сутки), а 16 956 пациентов (+314) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных COVID-19 зарегистрировали в областях: Львовской – 240, Закарпатской – 103, Ривненской – 75.

Антирейтинг областей Украины по COVID-19

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на вторник, 23 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,1 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено около 139 тыс. новых инфицированных.