Украина держит высокую статистику заболевших COVID-19: данные Минздрава на 23 июля

Карина Бондаренко Общество 08:30, 23.07.2020 Обновлено: 08:38, 23.07.2020

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине официально подтверждены 61 851 случай коронавирусной инфекции. Из них 856 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 551 человек (+17 за сутки), а 34 000 пациентов (+828) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.

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