От COVID-19 в Украине вылечились еще более 1700 пациентов: статистика Минздрава на 22 сентября

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине официально подтверждены 181 237 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2884 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3642 человека (+59 за сутки), а 79 901 пациентов (+1 717) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 42 478 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 21 сентября зарегистрировано в Харьковской области – 372, Тернопольской области – 293, Львовской области – 275, Киеве – 270 и Одесской области 233.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине заняты более половины имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. По его словам, в связи с этим ситуация с пандемией в стране является напряженной.