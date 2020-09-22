От COVID-19 в Украине вылечились еще более 1700 пациентов: статистика Минздрава на 22 сентября

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине официально подтверждены 181 237 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2884 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3642 человека (+59 за сутки), а 79 901 пациентов (+1 717) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине заняты более половины имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. По его словам, в связи с этим ситуация с пандемией в стране является напряженной.