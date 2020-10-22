В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 22 октября
По состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 6043 человека (+116 за сутки), а 134 898 пациентов (+2679) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В больницы было госпитализировано 924 пациента. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 62 418 человек.
Больше всего больных прибавилось в:
Киеве – 631
Харьковской области – 627
Одесской области – 600
Хмельницкой области – 381
Днепропетровской области – 363
Львовской области – 319
Напомним, что предыдущий рекорд по количеству зараженных в Украине был установлен вчера, 21 октября. За сутки, 20 октября, обнаружили 6719 больных.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса, поскольку указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.