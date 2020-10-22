В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 22 октября

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
21,5 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 6043 человека (+116 за сутки), а 134 898 пациентов (+2679) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано 924 пациента. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 62 418 человек.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Киеве – 631

  • Харьковской области – 627

  • Одесской области – 600

  • Хмельницкой области – 381

  • Днепропетровской области – 363

  • Львовской области – 319

Напомним, что предыдущий рекорд по количеству зараженных в Украине был установлен вчера, 21 октября. За сутки, 20 октября, обнаружили 6719 больных.

Ежедневный прирост больных в Украине.
Распространение коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность закупки российской вакцины от коронавируса, поскольку указанный продукт не проходил регистрацию и экспертизу в компетентных органах ряда стран.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов