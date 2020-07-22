В Украине более 800 новых заболевших COVID-19: статистика Минздрава на 22 июля

По состоянию на утро среды, 22 июля, в Украине официально подтверждены 60 995 случаев коронавирусной инфекции. Из них 829 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 534 человека (+16 за сутки), а 33 172 пациента (+973) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в Черногории, которая первой в Европе победила коронавирус, снова объявили эпидемию на территории всей страны.