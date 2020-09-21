В Украине – почти 2700 новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 21 сентября

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Украине официально подтверждены 178 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 2675 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3583 человека (+26 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19. В "норму" по показателям заболеваемости вписались лишь две области – Кировоградская и Херсонская.