В Украине – почти 2700 новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 21 сентября

Карина Бондаренко Общество 09:03, 21.09.2020 Обновлено: 09:17, 21.09.2020

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Украине официально подтверждены 178 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 2675 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3583 человека (+26 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19. В "норму" по показателям заболеваемости вписались лишь две области – Кировоградская и Херсонская.

Комментировать
Общество

Смотрите также

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?

В сеть слили данные более тысячи силовиков после разгона протеста в Беларуси

В Украине введут электронный рецепт на наркосредства и антибиотики

В Беларуси прошел 43-й день протестов, улицы "охраняли" БТРы и войска. Все детали, фото и видео

Украинский пограничник оскорбил ВСУ: его личность установили