Коронавирусом в Украине впервые заразились более 6,7 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 21 октября
По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждены 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 5927 человек (+141 за сутки), а 132 219 пациентов (+2686) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В больницы было госпитализировано 1 009 пациентов. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 62 869 человек.
Больше всего больных прибавилось в:
Харьковской области – 713
Одесской области – 614
Полтавской области – 580
Киеве – 559
Хмельницкой области – 322
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на данный момент не зарегистрировано никаких исследований с применением вакцины от коронавируса, поэтому ее появления не стоит ждать в ближайшие два года.