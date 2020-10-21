Коронавирусом в Украине впервые заразились более 6,7 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 21 октября

Карина Бондаренко Общество 08:45, 21.10.2020 Обновлено: 09:33, 21.10.2020

По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждены 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 5927 человек (+141 за сутки), а 132 219 пациентов (+2686) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано 1 009 пациентов. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 62 869 человек.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Харьковской области – 713

  • Одесской области – 614

  • Полтавской области – 580

  • Киеве – 559

  • Хмельницкой области – 322

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на данный момент не зарегистрировано никаких исследований с применением вакцины от коронавируса, поэтому ее появления не стоит ждать в ближайшие два года.

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