Коронавирусом в Украине впервые заразились более 6,7 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 21 октября

По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждены 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 5927 человек (+141 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на данный момент не зарегистрировано никаких исследований с применением вакцины от коронавируса, поэтому ее появления не стоит ждать в ближайшие два года.