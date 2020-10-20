Коронавирусом в Украине заразились еще 5,5 тысяч человек: статистика Минздрава на 20 октября

По состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 469 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5786 человек (+113 за сутки), а 129 533 пациента (+3044) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.