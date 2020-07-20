COVID-19 в Украине за сутки заразились более 600 человек: статистика Минздрава на 20 июля

Карина Бондаренко Общество 09:00, 20.07.2020 Обновлено: 09:18, 20.07.2020

По состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине официально подтверждены 59 493 случая коронавирусной инфекции. Из них 651 обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 498 человек (+13 за сутки), а 31 439 пациентов (+560) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 9 080 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 115, Закарпатской – 86 и городе Киев – 77.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вирусолог считает, что вторая волна коронавируса обойдет крупные города. При этом рост заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет неизбежен.

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