В Украине установлен новый антирекорд: COVID-19 впервые заразились более двух тысяч

По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине официально подтверждены 98 537 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 134 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 184 человека (+40 за сутки), а 50 441 пациентов (+812) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 40 779 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 242, Черновицкой – 189, Львовской – 183, Ивано-Франковской – 168 и городе Киев – 227.

Отметим, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в Украине был установлен вчера, 19 августа. Тогда заболели 1 967 человек.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3405 случаев;

Волынская область – 4929 случаев;

Днепропетровская область – 1873 случая;

Донецкая область – 1156 случаев;

Житомирская область – 2597 случаев;

Закарпатская область – 6662 случая;

Запорожская область – 1213 случаев;

Ивано-Франковская область – 7290 случаев;

Кировоградская область – 749 случаев;

г. Киев – 11172 случаи;

Киевская область – 4727 случаев;

Львовская область – 12631 случай;

Луганская область – 204 случая;

Николаевская область – 893 случая;

Одесская область – 5408 случаев;

Полтавская область – 594 случая;

Ривненская область – 8091 случай;

Сумская область – 1078 случаев;

Тернопольская область – 4116 случаев;

Харьковская область – 6849 случаев;

Херсонская область – 321 случай;

Хмельницкая область – 1768 случаев;

Черновицкая область – 8297 случаев;

Черкасская область – 1200 случаев;

Черниговская область – 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 156 685 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.