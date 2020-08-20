В Украине установлен новый антирекорд: COVID-19 впервые заразились более двух тысяч

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине официально подтверждены 98 537 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 134 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 184 человека (+40 за сутки), а 50 441 пациентов (+812) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.

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