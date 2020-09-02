В Украине за сутки 2495 новых случаев COVID-19 и 51 смерть: статистика Минздрава на 2 сентября

По состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине официально подтверждены 125 798 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 495 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 656 человек (+51 за сутки), а 58 817 пациентов (+1 015) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чиновник отметил, что за минувшие сутки в Украине от коронавируса скончались рекордное количество пациентов.

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 46 736 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Киеве – 332, Харьковской области – 302, Львовской – 204, Одесской – 203, Тернопольской – 201, Ивано-Франковской – 174 и Ривненской – 127.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4109 случаев;

Волынская область – 5589 случаев;

Днепропетровская область – 2454 случая;

Донецкая область – 1505 случаев;

Житомирская область – 3442 случая;

Закарпатская область – 7697 случаев;

Запорожская область – 1657 случаев;

Ивано-Франковская область – 9522 случая;

Кировоградская область – 826 случаев;

г. Киев – 13878 случаев;

Киевская область – 5842 случая;

Львовская область – 14907 случаев;

Луганская область – 346 случаев;

Николаевская область – 1320 случаев;

Одесская область – 7697 случаев;

Полтавская область – 832 случая;

Ривненская область – 9396 случаев;

Сумская область – 1571 случай;

Тернопольская область – 6395 случаев;

Харьковская область – 9640 случаев;

Херсонская область – 424 случая;

Хмельницкая область – 2630 случаев;

Черновицкая область – 10487 случаев;

Черкасская область – 1642 случая;

Черниговская область – 1990 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карта распространения коронавируса в Украине. РНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса. Он отметил, что полноценно заменить обычную школу таким образом все же не получится.