В Украине побит рекорд по больным коронавирусом: статистика Минздрава на 2 октября

По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине официально подтверждены 217 661 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4633 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4261 человека (+68 за сутки), а 96 591 пациентов (+2193) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 50 734 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 1 октября зарегистрировано в Харьковской области – 460, Киеве – 447, Днепропетровской области – 334, Одесской области – 280 и Хмельницкой области – 244.

Министр предупредил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может наступить коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6452 случая;

Волынская область – 8325 случаев;

Днепропетровская область – 6422 случая;

Донецкая область – 3650 случаев;

Житомирская область – 6265 случаев;

Закарпатская область – 10004 случаи;

Запорожская область – 4284 случая;

Ивано-Франковская область – 13968 случаев;

Кировоградская область – 1141 случай;

г. Киев – 23602 случаи;

Киевская область – 9428 случаев;

Львовская область – 20826 случаев;

Луганская область – 1140 случаев;

Николаевская область – 3369 случаев;

Одесская область – 14069 случаев;

Полтавская область – 2512 случаев;

Ривненская область – 12770 случаев;

Сумская область – 4677 случаев;

Тернопольская область – 13996 случаев;

Харьковская область – 19588 случаев;

Херсонская область – 1250 случаев;

Хмельницкая область – 6432 случая;

Черновицкая область – 14787 случаев;

Черкасская область – 4295 случаев;

Черниговская область – 4409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернопольской области от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович. Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с COVID-19 на передовой.