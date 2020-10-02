В Украине побит рекорд по больным коронавирусом: статистика Минздрава на 2 октября

По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине официально подтверждены 217 661 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4633 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4261 человека (+68 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернопольской области от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович. Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с COVID-19 на передовой.