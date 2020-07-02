COVID-19 в Украине заразились почти 900 человек за сутки: статистика Минздрава на 2 июля
Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине.
По состоянию на утро четверга, 2 июня, в Украине официально подтверждены 45 887 случаев коронавирусной инфекции. Из них 889 обнаружены за прошедшие сутки.
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От COVID-19 в стране умерли уже 1 185 человек (+12 за сутки), а 20 053 пациента (+505) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.
Антирейтинг по городам Украины
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Ранее OBOZREVATEL писал, что в мире установили антирекорд по COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом.
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