Коронавирусом в Украине заразились более 300 тысяч человек: статистика Минздрава на 19 октября

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 303 638 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 766 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5673 человека (+66 за сутки), а 126 489 пациентов (+1112) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано 644 пациентов. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 25 739 человек.

Министр сообщил, что 17 октября был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса среди детей. В Ивано-Франковской области скончался восьмилетний мальчик с положительным тестом на COVID-19.

Больше всего больных прибавилось в:

Харьковской области – 595

Киеве – 385

Одесской области – 350

Житомирской области – 308

Львовской области – 368

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение COVID-19. Он подчеркнул, что лечение от коронавируса полностью финансируется государством.