В Украине за сутки подтвердили более 900 случаев COVID-19: статистика Минздрава на 19 июня

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине официально подтверждены 34 984 случая коронавирусной инфекции. Из них 921 был обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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От COVID-19 в стране умерли уже 985 человек (+19 за сутки), а 16 033 пациента (+504) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных COVID-19 зарегистрировали в областях: Львовской – 142, Ривненской – 121, а также городе Киев – 92.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1596 случаев;

Волынская область – 1673 случая;

Днепропетровская область – 1021 случай;

Донецкая область – 350 случаев;

Житомирская область – 1201 случай;

Закарпатская область – 1960 случаев;

Запорожская область – 547 случаев;

Ивано-Франковская область – 1940 случая;

Кировоградская область – 604 случая;

г. Киев – 4176 случаев;

Киевская область – 2142 случая;

Львовская область – 3540 случаев;

Луганская область – 71 случай;

Николаевская область – 338 случаев;

Одесская область – 1200 случаев;

Полтавская область – 289 случаев;

Ривненская область - 2693 случая;

Сумская область – 246 случаев;

Тернопольская область – 1605 случаев;

Харьковская область – 1744 случая;

Херсонская область – 185 случаев;

Хмельницкая область – 608 случаев;

Черновицкая область – 4211 случаев;

Черкасская область – 585 случаев;

Черниговская область – 459 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня в центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года – 76 946.