В Украине за сутки подтвердили более 900 случаев COVID-19: статистика Минздрава на 19 июня
По состоянию на 19 июня в Украине подтверждено 34 984 случая инфицирования коронавирусом
По сравнению с предыдущим днем за прошедшие сутки количество больных снова увеличилось – 921 новый зараженный
От COVID-19 в стране умерли 985 человек
Министр здравоохранения Максим Степанов
По состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине официально подтверждены 34 984 случая коронавирусной инфекции. Из них 921 был обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.
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От COVID-19 в стране умерли уже 985 человек (+19 за сутки), а 16 033 пациентов (+504) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Больше всего новых зараженных COVID-19 зарегистрировали в областях: Львовской – 142, Ривненской – 121, а также городе Киев – 92.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1596 случаев;
Волынская область – 1673 случая;
Днепропетровская область – 1021 случай;
Донецкая область – 350 случаев;
Житомирская область – 1201 случай;
Закарпатская область – 1960 случаев;
Запорожская область – 547 случаев;
Ивано-Франковская область – 1940 случая;
Кировоградская область – 604 случая;
г. Киев – 4176 случаев;
Киевская область – 2142 случая;
Львовская область – 3540 случаев;
Луганская область – 71 случай;
Николаевская область – 338 случаев;
Одесская область – 1200 случаев;
Полтавская область – 289 случаев;
Ривненская область - 2693 случая;
Сумская область – 246 случаев;
Тернопольская область – 1605 случаев;
Харьковская область – 1744 случая;
Херсонская область – 185 случаев;
Хмельницкая область – 608 случаев;
Черновицкая область – 4211 случаев;
Черкасская область – 585 случаев;
Черниговская область – 459 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня в центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года – 76 946.