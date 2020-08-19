В Украине установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине официально подтверждены 96 403 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 967 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 144 человека (+28 за сутки), а 49 737 пациентов (+812) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 37 771 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 247, Львовской – 188, Ивано-Франковской – 163 Черновицкой – 154 и городе Киев – 215.

Отметим, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в Украине был установлен 15 августа. Тогда заболели 1 847 человек.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3323 случая;

Волынская область – 4878 случаев;

Днепропетровская область –1816 случаев;

Донецкая область – 1122 случая;

Житомирская область – 2536 случаев;

Закарпатская область – 6552 случая;

Запорожская область – 1179 случаев;

Ивано-Франковская область -– 7122 случая;

Кировоградская область – 748 случаев;

г. Киев – 10945 случаев;

Киевская область – 4685 случаев;

Львовская область – 12 448 случаев;

Луганская область – 194 случая;

Николаевская область – 857 случаев;

Одесская область – 5281 случай;

Полтавская область – 582 случая;

Ривненская область – 7953 случая;

Сумская область – 1023 случая;

Тернопольская область – 4001 случай;

Харьковская область – 6607 случаев;

Херсонская область – 312 случаев;

Хмельницкая область – 1678 случаев;

Черновицкая область – 8108 случаев;

Черкасская область – 1175 случаев;

Черниговская область – 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа в центр поступило 2 361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, польская компания Biomed Lublin первой в мире в Люблине начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.