В Украине прибавилось более трех тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 18 сентября

По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3468 человек (+68 за сутки), а 75 486 пациентов (+1573) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 57 084 человек.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:

Харьковская область – 349

Одесская область – 322

Тернопольская область – 311

Киев – 291

Львовская область – 205

Ивано-Франковская область – 175

Количество зараженных в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5114 случаев;

Волынская область – 6689 случаев;

Днепропетровская область – 3765 случаев;

Донецкая область – 2313 случаев;

Житомирская область – 4774 случая;

Закарпатская область – 9031 случай;

Запорожская область – 2748 случаев;

Ивано-Франковская область – 12031 случай;

Кировоградская область – 967 случаев;

г. Киев – 18740 случаев;

Киевская область – 7476 случаев;

Львовская область – 17869 случаев;

Луганская область – 706 случаев;

Николаевская область – 2320 случаев;

Одесская область – 10924 случаи;

Полтавская область – 1390 случаев;

Ривненская область – 10917 случаев;

Сумская область – 2807 случаев;

Тернопольская область – 10705 случаев;

Харьковская область – 14264 случаи;

Херсонская область – 766 случаев;

Хмельницкая область – 4339 случаев;

Черновицкая область – 12793 случаи;

Черкасская область – 2891 случай;

Черниговская область – 3133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Степанов также отметил, что Министерство здравоохранения Украины разработало и утвердило новый протокол лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на украино-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области у четырех хасидов обнаружили коронавирус. При этом инфицированные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе.