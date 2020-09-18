В Украине прибавилось более трех тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 18 сентября

Коронавирусом в Украине за сутки заразились 3228 человек
Скончались от болезни еще 68 пациентов, выздоровели – 1573
Больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 349
По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 3468 человек (+68 за сутки), а 75 486 пациентов (+1573) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 57 084 человек.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:
Харьковская область – 349
Одесская область – 322
Тернопольская область – 311
Киев – 291
Львовская область – 205
Ивано-Франковская область – 175
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на украино-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области у четырех хасидов обнаружили коронавирус. При этом инфицированные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе.