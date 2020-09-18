В Украине прибавилось более трех тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 18 сентября

По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3468 человек (+68 за сутки), а 75 486 пациентов (+1573) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 57 084 человек.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:

Харьковская область – 349

Одесская область – 322

Тернопольская область – 311

Киев – 291

Львовская область – 205

Ивано-Франковская область – 175

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на украино-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области у четырех хасидов обнаружили коронавирус. При этом инфицированные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе.