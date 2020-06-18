В Украине за сутки подтвердили более 800 случаев COVID-19: рекордная статистика Минздрава на 18 июня

По состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждены 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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От COVID-19 в стране умерли уже 966 человек (+23 за сутки), а 15 447 пациента (+504) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 171 новых зараженных, Закарпатской области – 74 и Ривненской области – 73.

Коронавирус в Украине

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Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на четверг, 18 июня, коронавирусом в мире заразились более 8,4 млн человек. От COVID-19 скончались 451 тыс. инфицированных, вылечились около 4,4 млн.