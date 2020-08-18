Коронавирусом в Украине заразились более 94 тысяч: статистика Минздрава на 18 августа

Карина Бондаренко Общество 08:57, 18.08.2020 Обновлено: 09:51, 18.08.2020

По состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждены 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 616 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 116 человек (+27 за сутки), а 48 925 пациентов (+761) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 28 292 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 204, Львовской – 181, Черновицкой – 172 и Ивано-Франковской – 169.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ситуация с коронавирусом в Одесской области ухудшается каждую неделю, при этом регулярно фиксируются вспышки в организованных коллективах.

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