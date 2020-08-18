Коронавирусом в Украине заразились более 94 тысяч: статистика Минздрава на 18 августа

По состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждены 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 616 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 116 человек (+27 за сутки), а 48 925 пациентов (+761) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что ситуация с коронавирусом в Одесской области ухудшается каждую неделю, при этом регулярно фиксируются вспышки в организованных коллективах.

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