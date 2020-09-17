В Украине COVID-19 заболели рекордные 3,5 тысячи человек: статистика Минздрава на 17 сентября

Карина Бондаренко Общество 08:47, 17.09.2020 Обновлено: 09:24, 17.09.2020

По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине официально подтверждены 166 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 584 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 3 400 человек (+60 за сутки), а 73 913 пациентов (+1 589) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 53 748 человек.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:

  • Харьковская область – 483

  • Тернопольская область – 390

  • Киев – 379

  • Одесская область – 325

  • Львовская область – 234

  • Ивано-Франковская область – 179

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе начался полный ковидный коллапс: больницы заполнены, в некоторых уже не хватает кислородных масок, а на госпитализацию попадают только "тяжелые пациенты".

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