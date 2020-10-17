В Украине впервые зафиксировали больше 6,4 тысяч новых больных COVID-19: рекордная статистика на 17 октября

Карина Бондаренко Общество 08:48, 17.10.2020 Обновлено: 09:28, 17.10.2020

По состоянию на утро субботы, 17 октября, в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6 410 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 5517 человек (+109 за сутки), а 124 113 пациентов (+2194) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано 1089 человек. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 63 734 человека.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Киеве – 598

  • Одесской области – 506

  • Харьковской области – 472

  • Днепропетровской области – 464

  • Хмельницкой области – 382

  • Львовской области – 368

При этом только в двух областях зафиксировано меньше 100 случаев за сутки – в Кировоградской (44) и Запорожской (97).

Отметим, что предыдущий рекорд в Украине был установлен вчера, 16 октября. Тогда было зафиксировано 5 992 новых больных COVID-19.

Статистика заболеваемости в Украине.
СНБО
Карта распространения коронавируса в Украине.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, система здравоохранения Украины может выдержать до 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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