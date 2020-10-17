В Украине впервые зафиксировали больше 6,4 тысяч новых больных COVID-19: рекордная статистика на 17 октября
Коронавирусом в Украине за сутки заразились 6 410 человек
Скончались от болезни еще 109 пациентов
Больше всего больных обнаружили в Киеве – 598
По состоянию на утро субботы, 17 октября, в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6 410 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 5517 человек (+109 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, система здравоохранения Украины может выдержать до 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.