Коронавирусом в Украине заразились почти 1,5 тыс. за сутки: статистика Минздрава на 17 августа

По состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине официально подтверждены 92 820 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 464 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 089 человек (+21 за сутки), а 48 164 пациентов (+342) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 14 062 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Ривненской области – 178, Черновицкой – 165, Ивано-Франковской – 164, Львовской – 128 и городе Киев – 104.

Как писалOBOZREVATEL ранее, начиная с 17 августа, в Киеве будут ужесточены некоторые карантинные мерыиз-за перехода города в "желтую" зону. В этой связи власти столицы решили предпринять шаги для снижения вероятной нагрузки на лечебные учреждения.

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