В Украине почти 3 тысячи новых больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 16 сентября

Карина Бондаренко Общество 09:03, 16.09.2020 Обновлено: 09:07, 16.09.2020

По состоянию на утро среды, 16 сентября, в Украине официально подтверждены 162 660 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 958 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3 340 человек (+76 за сутки), а 72 324 пациентов (+1 514) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Отметим, что 15 сентября в Украине установлен "рекорд" по суточному приросту летальных случаев от коронавирусной болезни.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимира Зеленский заявил, что страна готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана.

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