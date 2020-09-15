В Украине более 2,9 тыс. новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 15 сентября

По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Украине официально подтверждены 159 702 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 905 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3 264 человека (+53 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове от коронавируса скончался известный врач, главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета 60-летний Богдан Остальский. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли побороть болезнь.