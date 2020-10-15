COVID-19 в Украине заболели еще 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 15 октября
По состоянию на утро четверга, 15 октября, в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 062 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 5302 человека (+73 за сутки), а 119 650 пациентов (+951) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 38 491 человека.
Наибольшее количество случаев коронавируса 14 октября зарегистрировано в Харьковской области – 651, Киеве – 445, Львовской области – 332, Сумской – 271 и Житомирской – 269.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область 7941 случай;
Волынская область 10 320 случаев;
Днепропетровская область 9834 случая;
Донецкая область 6491 случай;
Житомирская область 9130 случаев;
Закарпатская область 11 305 случаев;
Запорожская область 6012 случаев;
Ивано-Франковская область 15 955 случаев;
Кировоградская область 1440 случаев;
г. Киев 28 957 случаев;
Киевская область 11 978 случаев;
Львовская область 23 806 случаев;
Луганская область 2125 случаев;
Николаевская область 5207 случаев;
Одесская область 17 511 случаев;
Полтавская область 5226 случаев;
Ривненская область 15 186 случаев;
Сумская область 7983 случая;
Тернопольская область 16 700 случаев;
Харьковская область 26 913 случаев;
Херсонская область 2195 случаев;
Хмельницкая область 9684 случая;
Черновицкая область 17 004 случая;
Черкасская область 6157 случаев;
Черниговская область 6179 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирусом в Верховной Раде Украины заразились почти 100 человек. Из них до 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.