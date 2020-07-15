Более 800 человек заболели COVID-19 за сутки в Украине: статистика МОЗ на 15 июля

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине официально подтверждены 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 836 обнаружены за прошедшие сутки, что на 198 больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 427 человек (+15 за сутки), а 28 131 пациент (+977) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 29 044 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 171, Харьковской – 64, Закарпатской – 57 и городе Киев – 147.

Как писал OBOZREVATEL ранее, потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.